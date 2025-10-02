Snookerin seitsenkertainen maailmanmestari Ronnie O'Sullivan on karsimassa kauden kisakalenterissa erittäin niukaksi aiempien puheidensa vastaisesti.

Joulukuussa 50 vuotta täyttävä O'Sullivan linjasi viime keväänä, että hän aikoo panostaa seuraavan kahden vuoden ajan entistä enemmän kilpapeliin tavoitellakseen ennätyksellistä kahdeksatta MM-titteliä.

Totuus on ollut toinen, ainakin kuluvan kauden alkupuolella. O'Sullivan on osallistunut vain Shanghai Mastersiin ja rahakkaaseen Saudi-Arabia Mastersiin heinä-elokuussa. Sittemmin uutiset O'Sullivanin turnausvetäytymisistä ovat tulleet tutuiksi.

Tiistaina hän tunnusti talkSPORTille, "ettei hän todennäköisesti pelaa" tammikuun arvoturnauksessa Mastersissa, jonka hän on valloittanut kahdeksan kertaa.

– Luulen, että pelaan vain UK Championshipissä (marras-joulukuussa) ja toivottavasti Tour Championshipissä (maalis-huhtikuussa), jos olen tehnyt tarpeeksi. Ja luulen, että olen, koska pärjäsin hyvin Saudeissa, O'Sullivan kommentoi.

Englantilainen viittaa puheillaan varmaan paikkaan MM-turnauksessa, joka on hänen kevään päätavoitteensa. Paikka maailman 16 parhaan joukossa näyttää tulevan helpohkosti, sillä O'Sullivan oli toinen huippurahakkaassa saudikisassa.

– Olisi kiva voittaa MM-kisat vielä kerran ennen kuin lyön taas yhden kepin rikki, O'Sullivan veisteli.

Snookerkausi jatkuu Xi'an Grand Prix -kisalla Kiinassa 7.–13. lokakuuta.