Ronnie O'Sullivan hurmasi ja sai hirmurahat – nyt paljastui pettymys

Ronnie O'Sullivan tähtäsi muhkeat palkintorahat Saudi-Arabian ökyturnauksesta.
Julkaistu 21.08.2025 12:09
Ossi Karvonen

Tähtipelaaja Ronnie O'Sullivan on vetäytynyt snookerfanien pettymykseksi Wuhan Open -turnauksesta. 

O'Sullivanin olisi pitänyt kohdata englantilainen maanmiehensä Allan Taylor ensi sunnuntaina käynnistyvän turnauksen avauskierroksella, mutta hän on vetäytynyt kisasta terveydellisiin syihin vedoten. 

O'Sullivanin paikan ottaa saksalainen Umut Dikme

Seitsenkertaisen maailmanmestarin vetäytymisilmoitukset tulivat hyvin tutuksi viime kaudella, joka oli O'Sullivanin mittapuulla pettymys. Hän oli pelaamatta kolmen kuukauden ajan alkuvuodesta 2025.  

Heinäkuun lopussa käynnistyneellä kuluvalla kaudella hän on kuitenkin väläytellyt. Shanghai Mastersissa 49-vuotias O'Sullivan eteni puolivälieriin ja viime viikolla pelatussa Saudi Arabia Masters -kisassa peräti finaaliin. 

Jeddassa hän onnistui myös kahdessa maksimipistesarjassa samassa ottelussa, välierässä Chris Wakelinia vastaan. Tästä hyvästä hän sai 180 000 punnan bonuksen finaalitappiosta tulleen 200 000 punnan palkintosekin lisäksi.

O'Sullivan linjasi viime keväänä, että hän aikoo panostaa kaikkensa kilpasnookeriin seuraavan kahden kauden ajan. Hän sanoi pysyvänsä poissa jopa rahakkaista näytösotteluista. 

– Tarjoan apuani snookerakatemiassa Saudi-Arabiassa. Muuten käyn vain turnauksissa ja pidän itseni kunnossa, O'Sullivan summasi TNT Sportsille.

