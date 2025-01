Snookertähti Ronnie O'Sullivanilta tyrmäävä ilmoitus

Snookersuuruus Ronnie O'Sullivan on vetäytynyt sunnuntaina käynnistyvästä Masters-arvoturnauksesta terveydellisten syiden takia. Päätös on valtava takaisku snookerfaneille.

O'Sullivanin, 49, piti kohdata toinen suurmestari John Higgins huippuodotetussa ensimmäisen kierroksen ottelussa.

Mastersiin kutsutaan vain maailmanlistan 16 parasta pelaajaa, ja se on yksi kolmesta snookerkiertueen arvostetuimmista kisoista. O'Sullivan on voittanut sen ennätykselliset kahdeksan kertaa, ja on turnauksen puolustava mestari.

Viime vuonna O'Sullivan kritisoi Mastersin pelipaikkaa, Lontoossa sijaitsevaa Alexandra Palacea. Seitsenkertaisen maailmanmestarin mielestä areena oli kylmä ja törkyinen.

O'Sullivanin paikan kaaviossa ottaa maailmanlistan 17:s, Australian kirkkain snookertähti Neil Robertson.

Vaikea kausi

Kuluva kausi on ollut voittamiseen tottuneelle O'Sullivanille äärimmäisen heikko. Oikukkaasta käytöksestään tunnettu taituri ei ole saavuttanut ainuttakaan finaalipaikkaa, ja on vetäytynyt nyt jo viidestä eri turnauksesta.

Torstaina O'Sullivan turhautui Championship Leaguen ottelussa ja jätti turnauksen kesken.