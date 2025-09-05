Ronnie O'Sullivan odotuttaa itseään – toista snookertähteä uhkaa kurinpito

Snookerin seitsenkertainen maailmanmestari Ronnie O'Sullivan jättää English Open -rankingturnauksen väliin ensi viikolla.

O'Sullivania, 49, ei näy World Snooker Tourin julkaisemassa turnauskaaviossa. English Open pelataan englantilaistähden kotikaupungissa Brentwoodissa.

Lajin megatähti jätti väliin myös edellisen turnauksen, elokuun viimeisellä viikolla Kiinassa pelatun Wuhan Openin. Sitä ennen hän koki finaalitappion Saudi-Arabiassa rahakisassa onnistuen kahdessa maksimipistesarjassa turnauksen välierässä. Tämä nosti O'Sullivan-fanien odotuksia entisestään.

Brecelille sanktioita?

Luca Brecelin peli ei ole ollut uomissaan pitkään aikaan.2025 Getty Images

Kevään 2023 maailmanmestari Luca Brecel puolestaan kohahdutti Xi'an Grand Prix -kisan karsinnoissa aiemmin tällä viikolla siinä määrin, että häntä uhkaa kurinpidollinen tutkinta. Brecel luovutti Sunny Akania vastaan käymänsä ottelun kesken 3. erän 0–2-tappiotilanteessa.

Belgialainen ei omien sanojensa mukaan pystynyt pelaamaan lainaamallaan kepillä.

– En pystynyt käyttämään omaa keppiäni tänään. Jokainen kelvollinen snookerpelaaja tietää, kuinka vaikeaa on pelata kollegalta lainatulla kepillä. Aloitin ottelun taistelijan mentaliteetilla, mutta tajusin pian, etten saa minkäänlaista tuntumaa kyseiseen puupalaan, Brecel kommentoi sosiaalisessa mediassa.

Tapaus toi mieleen O'Sullivanin Stephen Hendrylle antaman luovutusvoiton vuoden 2006 UK Championshipissä. O'Sullivan sai tuolloin reilun 20 000 punnan sakon.

Brecelin, 30, ura on ollut syöksykierteessä MM-tittelin jälkeen, eikä merkkejä paremmasta näy. Akani-matsi oli hänelle kauden ensimmäinen lukuisten vetäytymisten jälkeen, ja Brecel on romahtanut maailmanlistalla sijalle 41.