Snookertähti Ronnie O'Sullivan on vetäytynyt Scottish Open -turnauksesta.

O'Sullivanin olisi pitänyt kohdata kiinalainen Xing Zihao tiistai-iltana avauskierroksen ottelussa, mutta nyt Xing etenee suoraan 32 pelaajan joukkoon.

O'Sullivan jätti Scottish Openin väliin myös vuosi sitten, mutta syksyllä 2022 hän teki siellä hämmästyttävän nopean sadan pisteen sarjan. Paluu ihmeteon näyttämölle Edinburghiin ei nyt toteudukaan.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin otteet ovat herättäneet huomiota kuluvalla kaudella. Menestys on kiertänyt, minkä lisäksi Scottish Open on jo neljäs turnaus, josta O'Sullivan on vetäytynyt.

Tuorein poisjäänti saattaa johtua 18. joulukuuta Saudi-Arabian Riadissa alkavasta turnauksesta, jossa on jaossa massiiviset palkintorahat. 49-vuotias mestari saattaa haluta ladata akkujaan, sillä O'Sullivan voitti ensi kertaa järjestetyn kisan viime maaliskuussa.

– Tällaisissa turnauksissa haluan todella pelata, O'Sullivan totesi tuolloin.

Scottish Open päättyy tulevana sunnuntaina.