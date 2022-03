Ulkopoliittisen instituutin tutkija: Niinistön ja Bidenin tapaamisella iso merkitys Suomelle, Putinia se ei pelota

Ukrainalle Bidenin ja Niinistön tapaamisella ei ole merkitystä

– Suomen kannalta tapaamisella on iso merkitys. Euroopan turvallisuusjärjestelmä on käytännössä romahtanut Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

– Se, että viikko hyökkäyksen jälkeen Suomen presidentti on tapaamassa Yhdysvaltain presidenttiä ja keskustelemassa puolustusyhteistyöstä, osoittaa sen, että Yhdysvallat on kiinnostunut Euroopan asioista ja ottaa vakavasti uhan Euroopan turvallisuudelle.

Lännen johtajat tapaavat eri puolilla maailmaa

Sotapropaganda voimissaan Venäjällä

– Viime aikoina on puhuttu siitä, että Ukraina on voittanut informaatiosodan. He ovat menestyksekkäästi saamaan oman viestinsä länsimaihin läpi ja saaneet valtavaa tukea ihan jokaisesta suunnasta valtioita, kansalaisia ja yrityksiä myöten. Venäjä on kuitenkin voittanut informaatiosodan omalla rintamallaan. Se on pystynyt rajoittamaan sitä tietoa, mitä sodasta kulkee Venäjälle, ja esittämään edelleen valtiollisen propagandakoneistonsa ansiosta hyökkäyksenä vähämerkityksisenä.