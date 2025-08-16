Venäjä iskenyt jälleen Ukrainaan lennokein: Väittää vallanneensa lisää kyliä

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski viime yönä Ukrainaan 85 lennokilla ja yhdellä ballistisella Iskander-ohjuksella.
Venäjän kerrotaan iskeneen Ukrainan neljän eri alueen rintamille.
Ukrainan ilmavoimat sanoi onnistuneensa torjumaan lennokeista 61.
Venäjän puolustusministeriö sanoo, että Venäjä on ottanut haltuunsa Kolodjazin kylän Donetskin alueella sekä Voronen kylän Dnipropetrovskin alueella. Sotaa seuraavat Ukrainaan kytköksissä olevat sivustot kuitenkin kertoivat Venäjän joukkojen olevan vielä kaukana Voronesta.
Kyiv Independentin mukaan Ukrainan asevoimat kertoi lauantaina, että Venäjä on vallannut Popiv Jarin ja Ivano-Darjivkan kylät Donetskin alueella.