Soraäänet raikuvat Venäjällä ja tuki sodalle rakoilee, jopa kommunistipamppu kehottanut liikekannallepanoon – "Kansan oikeat ajatukset tulevat pinnalle"

Merkittävät tappiot ovat johtaneet siihen, että yhä useammalta suunnalta on alkanut kuulua soraääniä presidentti Vladimir Putinin toimia kohtaan .

Muun muassa Moskovan ja Pietarin kaupunginvaltuustoissa on laitettu alulle vetoomukset, joissa vaaditaan Putinia syytteeseen maanpetoksesta.

Putinilla on sodassa vain huonoja vaihtoehtoja – mitä seuraavaksi tapahtuu, Mika Aaltola?

Himanen perustelee kantaansa sillä, että Venäjällä media on tiukasti Kremlin valvovan silmän alla.

– Tämä NTV:ssä nähty keskusteluohjelma ei ollut sattumanvarainen eikä spontaani. Se haluttiin julkisuuteen syistä, joita me voimme vain spekuloida, Himanen sanoo.

Smithin mielestä kyse on pikemminkin venäläisten reaktioista ja siitä, että "kansan oikeat ajatukset tulevat pinnalle".

– On totta, että ohjelmia Venäjällä seurataan ja tarkistetaan tarkasti, mutta tämä NTV:n ohjelma ei ollut ainoa.

Smith kertoo, että Venäjän televisiossa on esitetty lähiaikoina useampia ohjelmia, joissa käsikirjoitus on muuttunut tai poikennut aiemmin suunnitellusta.

– Eräässä ohjelmassa puhuttiin, että Venäjän tulee ymmärtää se, että Ukraina on oma valtionsa ja ukrainalaiset oikea kansa. Tämä on täysin vastakkainen näkemys kuin se, mitä valtionjohdon linja edustaa.

Himanen arvioi varovasti, että mahdollisesti Moskovassa, Pietarissa ja muissa Venäjän suurimmissa kaupungeissa kansalaiset kritisoivat Venäjän aloittamaa hyökkäystä Ukrainaan, mutta muualla Venäjällä tuki sotaa ja Putinia kohtaan on yhä korkealla.

Sota ja liikekannallepano mainittu Venäjällä

– Kysymys liikekannallepanosta on nyt selvästi Venäjällä käynnissä. Se tietysti viittaa siihen, että Moskovan arvio sodankulusta on hyvin toisenlainen. Muutoksia on tulossa.