Pohjoismaat ja Baltia aikovat tiukentaa sanktioita Venäjälle

Pohjoismaat ja Baltian maat aikovat tiukentaa Venäjään kohdistuvia sanktioita, selviää maiden lauantaina julkaistusta yhteisestä julkilausumasta.

Lausumassa maat toteavat, että kestävä rauha vaatii uskottavia turvatakuita. Maat kertovat pitävänsä tervetulleena Yhdysvaltain sitoutumista turvatakuisiin.

Lisäksi maat toteavat, että Ukrainan asevoimille tai maan yhteistyölle muiden maiden kanssa ei tule asettaa rajoituksia.

Maat vaativat, että seuraava askel rauhansopimuksen saamiseksi tulee tehdä Ukrainan kanssa eikä päätöksiä Ukrainan tulevaisuudesta tule tehdä ilman Ukrainaa.