Venezuelan varapresidentti Delcy Rodriguez vaatii Yhdysvaltoja vapauttamaan presidentti Nicolas Maduron ja tämän vaimon.
Yhdysvallat sieppasi kaksikon tänään operaatiossaan.
Rodriguez puhui valtion televisiossa. Hänen mukaansa Venezuelalla on vain yksi presidentti, joka on Maduro. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Rodriguezin mukaan Venezuela ei koskaan tule olemaan minkään toisen maan siirtokunta.
Rodriguez peräänkuulutti Venezuelan yhtenäisyyttä maan puolustamiseksi. Varapresidentti kommentoi jo aiemmin, että Yhdysvaltojen iskuissa on kuollut viranomaisia, armeijan väkeä sekä siviilejä.