Risto E.J. Penttilä: Suomi on Natossa kolmen viikon sisällä – milloin 5. artikla astuu voimaan?

Unkarin parlamentin on tänään määrä äänestää Suomen Nato-jäsenyyshakemuksen ratifioinnista. MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä pitää todennäköisenä, että äänestys on miltei läpihuutojuttu.

– Joku viimeinen huuto sieltä voi tulla. Tässä prosessissa on ollut yllätyksiä. Mutta kyllä uskon, että se nyt menee läpi, hän kommentoi Huomenta Suomessa.

Penttilä arvioi, että Suomi on Natossa kolmen viikon sisällä.

– Se on itseasiassa varovainen arvio, koska voi mennä nopeamminkin.

Mutta vieläkö voi tulla mutkia matkaan? Turkin ja Unkarin kohdalla on nähty useita viivästyksiä ja käänteitä. Toistaiseksi ei ole tarkkaan tiedossa, milloin Turkin parlamentti äänestää Suomen jäsenyydestä.

Penttilän mukaan Suomen prosessi on kuitenkin nyt taputeltu. Asia on hänen mukaansa selvä Yhdysvaltoja myöten.

– Se olisi aikamoinen yllätys, jos jotain vielä tapahtuu Suomen suhteen. Alkaisi olla Natolle jo kriisin paikka. Ruotsi on valitettavasti kysymysmerkki edelleen.

Milloin viides artikla astuu voimaan?

Täysjäsenenä Suomi on Naton viidennen artiklan ja ydinasesateenvarjon suojissa. Viidennen artiklan mukaan hyökkäys yhtä Nato-maata vastaan, on hyökkäys koko sotilasliittoa vastaan.

– Sen jälkeen, kun ne on taltioitu Washingtoniin ulkoministeriöön, ilmoitetaan Naton pääsihteerille, joka kuittaa, että ilmoitus on saatu ja lähettää Suomeen samanlaisen ilmoituksen. Pekka Haavisto ulkoministerinä kuittaa sen ja silloin viides artikla on voimassa, Penttilä selostaa prosessin.