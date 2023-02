Mika Aaltola MTV:lle: Turkki-kiistan "iso peli" on asekaupat Yhdysvaltojen kanssa

Aaltolan mukaan kulisseissa käydään kovaa kaupankäyntiä muun muassa siitä, minkä sukupolven aseistusta Turkki saa ostaa Yhdysvalloista ja mikä on Turkin asema Naton sisällä. Aaltola vieraili MTV:n uutisekstra-ohjelmassa . Pääministeri Sanna Marin (sd.) tapasi tällä viikolla virkaveljensä Ulf Kristerssonin Ruotsissa ja molemmat vakuuttivat edelleenkin että Suomi ja Ruotsi menevät käsi kädessä kohti Natoa.

Näin siitä huolimatta, että Turkin pääministeri Recep Tayyip Erdogan julistaa että Ruotsin on turha odottaa Turkin tukea jäsenyydelleen.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on edelleen luottavainen että molemmat maat lopulta Natoon päätyvät, vaikka prosessin kesto voisikin olla erilainen.

– Jos se kysymys tulee, ollaanko maalikameran kuvassa tasoissa niin en usko että se on niin tärkeää kuin se että kummatkin sinne pääsevät muutaman kuukauden sisällä.