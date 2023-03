Venäjä aikoo sijoittaa ydinaseita Valko-Venäjälle: mitä se tarkoittaa Euroopan turvallisuudelle? "Niitä harvoja kertoja, kun Putin ei valehtele"

Ajatushautomo ISW:n analyysin mukaan Putinin tarkoituksena on nakertaa Ukrainan armeijan joukkojen taistelumoraalia ydinasepelotteella. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen uskoo, että ilmoituksen takana on muita syitä.

– Ukrainan suhteen tällä ei ole mitään merkitystä. Venäjällä on ihan tarpeeksi sellaisia ydinaseita, jotka Ukrainaan yltää ennen tätäkin.

Todellinen kohde on Valko-Venäjä

Lavikainen arveleekin, että ydinaseiden siirrolla Venäjä pyrkii sitomaan Valko-Venäjän entistä tiukemmin etupiiriinsä. Venäjä on väläytellyt ydinaseiden siirtämisestä Valko-Venäjälle ennenkin, silloin järjestelyn piti olla tosin erilainen.

– Silmiinpistävää. Kun tästä viime vuonna keskusteltiin, niin silloin julkisuuteen annettujen tietojen mukaan ajatus oli, että ydinkärjet olisivat olleet Venäjän puolella. Tämä on merkki siitä, että Venäjä on saanut tahtoaan läpi kulisseissa.

Kylmän sodan jälkeinen aika on ohi

– Kylmän sodan jälkeinen aika, jona ydinaseiden merkitys väheni, on ohi. Niiden merkitys näyttää olevan päinvastoin kasvussa.

– Mutta se on indikaattori siitä, että meillä on pitkäkestoinen vastakkainasettelu Venäjän kanssa, joka saa myös sotilaallisia muotoja.

"Putin ei valehtele"

– Jos siihen lähdetään, päätös on ennen kaikkea poliittinen. Pitää myös muistaa, ettei se ole pelkästään ydinasetta käyttävän valtion päätös. Potentiaalisella vihollisella tai vihollisen tukijoilla on myös ydinaseita. Ne ovat vahva pelote ydinasetta vastaan.

– Tämä on niitä harvinaisia kertoja, kun Putin ei valehtele. Venäjä ei varsinaisesti riko mitään sopimusta. Yhdysvalloilla on eteen työnnettyjä ydinaseita Nato-maiden alueilla.

Ukrainalle asialla ei ole merkitystä

Ajatushautomo ISW:n mukaan kyseessä on Ukrainaan kohdistettu pelote, jonka ideana on heikentää Ukrainan armeijan taistelutahtoa ydinasepelotteella. Lavikainen ei usko, että Ukrainan armeija vaivaa päätään Valko-Venäjälle sijoitetulla ydinaseella.

– Kaikki ydinaseisiin liittyvä on luonnostaan pelottavaa. Kyllä ukrainalaiset taistelevat huolimatta siitä, mihin Venäjä ydinaseita sijoittelee. He tietävät oikein hyvin, että Venäjällä on jo valmiiksi iso määrä ydinaseita, jotka yltävät Ukrainaan.