Hornet-lentäjä työn vaaroista MTV Uutisille: Virheitä ei kannata tehdä kovinkaan montaa kertaa

Suomella on yli 60 Hornetia. Kyseinen kone on erittäin tuttu kirjailija, everstiluutnantti evp Heikki Mansikalle, joka on lentänyt kolmella vuosikymmenellä Suomen ilmavoimissa Hornet-hävittäjillä.

Psyykkistä kuormitusta kestettävä

– Jos Särkänniemessä on ollut vuoristoradassa ja tulee sen jyrkän mäen jälkeen siihen ensimmäiseen mutkaan ja vähän puristaa penkkiin, niin hävittäjässä se on moninkertaisena ja se vain jatkuu. Hengittäminen on vaikeaa, raajoja on vaikea liikuttaa ja on vaikea osua mihinkään painonappiin ja pään kääntäminen on työlästä.