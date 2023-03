Risto E. J. Penttilä Nato-prosessin etenemisestä: "Pelotteemme suhteessa Venäjään on kasvanut, olemme turvassa"

– Tämä on juhlan hetki, Penttilä sanoo.

Penttilän mukaan merkittävää on etenkin se, että Nato-päätös kytkee Suomen turvallisuuspoliittisesti Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

– Perusanalyysi yhä edelleen on, että Yhdysvallat muutti suuntaa ja painosti Turkkia. Ehkä jotain lupailikin. Jotain tapahtui Yhdysvaltojen ja Turkin välillä viime viikkojen aikana, ja sen tulokset näemme nyt, Penttilä arvioi.

Ruotsin kohdalla ei ole takeita

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Suomi on etenemässä Natoon ennen Ruotsia. Prosessin aikana on molempien maiden puolesta painotettu, että Suomi ja Ruotsi haluavat liittyä sotilasliittoon samanaikaisesti.

– Suomelle tämä ei ole ongelma, jos katsomme puhtaasti sotilaallisesti. Meillä on nyt viides artikla, meidän pelotteemme suhteessa Venäjään on kasvanut. Me olemme turvassa, Penttilä painottaa.