Turkki hyväksyy nyt Suomen Natoon – tutkija avasi MTV:lle, mitkä merkit siihen viittaavat: Eikä Unkarin Orbáninkaan meno Turkkiin ole sattumaa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi eilen keskiviikkona lunastavansa lupauksensa Suomelle Nato-jäsenyydestä perjantaina, kun hän on tavannut presidentti Sauli Niinistön Istanbulissa.

Kaikki merkit ovat todellakin ilmassa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Iro Särkkä.

– Erdogan on sanonut, että hän haluaa "mies miehelle" tämän asian ilmoittaa. Itse pidän aika todennäköisenä, että jos henkilökohtainen kutsu tulee, on kahden päivän vierailu ja näin nopealla aikasyklillä, kyllä siellä liikettä on nyt tapahtumassa Suomen Nato-hakemuksen osalta, Särkkä sanoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Politiikan toimittaja Jari Korkki oli samoilla linjoilla.

– Kyllähän tässä palaset loksahtavat nyt kohdalleen.

Painetta Turkille

Miksi Turkki päätti sitten yhtäkkiä hyväksyä Suomen Natoon?

Särkän mukaan Turkille on asetettu Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden toimesta paljon painetta viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana. Ei ole myöskään enää mitään syytä sille, miksi Turkki ei hyväksyisi Suomea, sillä se on täyttänyt kaikki kriteerit, jotka Turkki on tuonut esille.

– Lisäksi aikaikkuna on umpeutumassa. Turkissa on tulossa vaalit, parlamentti on jäämässä istuntotauolle eli jos lupaus halutaan lunastaa vielä, nyt olisi korkea aika tehdä se. Jos Erdogan ei tulekaan uudelleen valituksi ja valta vaihtuisi, lupaus jäisi lunastamatta, Särkkä pohti.

Suomen Nato-ratifiointi saadaan todennäköisesti jo huhtikuun puolivälin tienoilla, jos kaikki menee hyvin. Sitten on tietysti vielä Unkari, joka ei ole hyväksynyt Suomen Nato-jäsenyyttä.

– Unkari on edelleen jäljellä, se on suuri palikka. Viktor Orbán on nyt menossa Turkkiin myös. En usko, että se on sattumaa, Korkki sanoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Unkari on koko ajan sanonut, että he eivät ole se viimeinen maa, joka hyväksyy Suomen Nato-jäsenyyden, Särkkä huomauttaa.

Ruotsi rannalle ruikuttamaan?

Korkin mukaan Ruotsi on nyt jäämässä ikään kuin yksin, jos Turkki hyväksyy Suomen, muttei Ruotsin jäsenyyttä. Asiantuntijoiden mukaan Ruotsi olisi tärkeää saada Natoon mahdollisimman nopeasti Suomen jälkeen, mikäli yhtäaikainen liittyminen ei onnistu.

– Suomi tekee kaikkensa, että pystyy saamaan Ruotsin mukaan Natoon. Uskon, että Suomella on hyvät vaikutusmahdollisuudet vaikuttaa Naton sisältä, Särkkä linjaa.

Naton arvovallalle olisi valtava kolaus, jos Ruotsi jää roikkumaan eikä pääse ollenkaan Natoon Turkin vuoksi. Se olisi arvovaltatappio myös Yhdysvalloille.