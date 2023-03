Asiantuntija Venäjän ydinaseiden siirtelystä Valko-Venäjälle: päämääränä ei ole uhitella Natoa – "Putin ja Lukashenka inhoavat toisiaan"

"Lukashenkaa inhoaa vähän jokainen"

Venäjän päättäväinen tie sitoa Valko-Venäjä tiukasti omaan vaikutuspiiriinsä on jatkunut pitkään. Lavikainen kertoo, että Lukashenka on yrittänyt myös pitkään vastustaa Venäjän sitomisyrityksiä, koska se uhkaa hänen omaa valtaansa. Ilmoitus ydinaseiden siirtämisestä Valko-Venäjän puolelle on jälleen yksi askel kohti samaa päämäärää. Venäjä on suunnitellut ydinaseiden siirtämistä Valko-Venäjälle jo pitkään.