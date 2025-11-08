Risto Dufva on ottanut tiukasti kantaa jääkiekon SM-liigaan kaavailtuun sarjauudistukseen ja Helsingin Jokerien asemaan suunnitelmien keskellä.

Jokereita viime kaudella luotsannut Dufva johdatti helsinkiläisseuran keväällä Mestiksen mestaruuteen. Unelma Liiga-noususta mureni kuitenkin karsinnoissa Lahden Pelicansia vastaan.

Kauden vaihteessa Tomek Valtosen alaisuuteen siirtynyt Jokerit on tällä hetkellä Mestiksen sarjataulukossa neljäntenä 16 pelatun ottelun jälkeen. Dufvan mielestä Jokerien paikka ei kuitenkaan ole enää toisella sarjaportaalla.

Entinen SM-liigaluotsi näkee, että Jokerit on täyttänyt kaikki samat kriteerit kuin muutkin sarjanousijat, minkä myötä joukkue olisi syytä nostaa pääsarjatasolle SM-liigan uudistuessa.

– Tämä on hyvin yksinkertainen juttu, mitä mielestäni pitäisi tehdä. Jokerit pelaa tällä hetkellä väärässä sarjassa, ja tässä saranavaiheessa olisi hyvä jos Jokerit nostettaisiin ensi vuodeksi suoraan Liigaan, Duva kommentoi MTV Urheilulle.