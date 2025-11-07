Mestiksessä pelaavia seuroja edustava Sarjaseurat ry kannattaa SM-liigan ehdottamista uusista sarjajärjestelmistä niin sanottua 12+10-mallia.
Perjantaina julkaistussa tiedotteessa seurat kertovat pitävänsä sitä "selvästi toimivampana ja kestävämpänä" kuin 14+10-mallia.
Lausunnossa korostetaan, että uudistusten tulisi mahdollistaa suorat nousut ja laskut sarjatasojen välillä urheilullisen oikeudenmukaisuuden ja yleisön kiinnostavuuden näkökulmasta.
– 12+10-malli on paras vaihtoehto. Se lisää läpinäkyvyyttä, urheilullisuutta ja tarjoaa nykyisille Mestis-seuroille aidon kehityspolun kohti Liigaa. On tärkeää, että suomalainen jääkiekko rakentuu avoimuuden ja urheilullisten arvojen varaan, Sarjaseurat ry:n puheenjohtaja Anssi Aura sanoo tiedotteessa.
Seurojen mukaan 12+10-malli loisi "terveemmän dynamiikan koko jääkiekkokenttään" ja tekisi toisesta sarjatasosta entistä vetovoimaisemman.
SM-liigan sateenvarjon alle siirtyminen uuden järjestelmän puitteissa saa Mestiksen seuroilta niin ikään kannatusta.