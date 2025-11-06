Jääkiekkokonkari Risto Dufva jakoi riipaisevan tarinan Jukurit-vuosistaan MTV Urheilun SM-liigalähetyksessä viime viikonloppuna.
Dufva palasi haastattelussa Jukurien kauteen 2003–2004 Mestiksessä. Tuolla kaudella myös Kiekko-Espoon nykyinen päävalmentaja Jyrki Aho nousi ensi kertaa Dufvan valmennusryhmään.
Tähän liittyy myös Dufvan paljastama "ikävä asia".
– Meillä oli täällä Mestis-pudotuspelit, ja sattui sitten tällainen kuolemantapaus kesken pudotuspelien. Pyysin "Jykää" hänen paikalleen meidän valmennusryhmäämme.
– Nuori mies, Karin Jussi, rauha hänen muistolleen, Dufva lisäsi.
Jussi Kari ehti valmentaa Jukureissa viiden kauden ajan, näistä kaikki Dufvan alaisuudessa. Jukurien verkkosivujen seurahistoriikissa Karin kerrotaan menestyneen äkillisesti.
Jukurien A-junioreista Mestis-joukkueen penkin taakse hypännyt Aho valmensi Dufvan apurina myös seuraavat kaksi kautta. Yhden välivuoden jälkeen kaksikko yhdisti voimansa SM-liigan JYPissä ja saavutti Suomen mestaruuden keväällä 2009.
Lopulta Aho korvasi Dufvan päävalmentajan paikalla syksyllä 2011 ja saavutti toisen mestaruuden tuon kauden keväänä.