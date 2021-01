Rinteissä nyt paljon kokemattomia laskettelijoita: Suurin vaara on reteä asenne – tässä vinkit loukkaantumisen välttämiseen!

– Esimerkiksi joululomalla ei matkustettu Mallorcalle eikä Thaimaisiin, vaan laskettelu on ollut se laji, jota väki on alkanut taas harrastaa, Hollolassa sijaitsevan Messilän hiihtokeskuksen rinnepäällikkö Sami Mattiniemi kertoo.

Vaikka monet rinteissä nyt viilettävät laskettelijat ovat kokemattomia, onnettomuussumalta on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin mukaan vältytty. Tukes on tilastoinut tietoonsa tulleita lasketteluonnettomuuksia vuodesta 2016.

– Meille on tullut tietoja onnettomuuksista tänä talvena suunnilleen saman verran kuin aikaisempinakin talvina. Puhutaan siis muutamista onnettomuuksista, yliarkastaja Aleksi Latvala kertoo.

Laskettelijalle tyypillisiä ovat SHKYn mukaan polvivammat. Lumilautailijoilla taas ranne loukkaantuu herkästi. Vain murto-osa loukkaantumisista on pahoja kaatumisia tai törmäyksiä.

"Ensikertalaiset ovat varovaisia"

Messilän Sami Mattiniemi uskoo, että onnettomuuksien vähäisyyttä selittää se, että kun väkeä on paljon, ihmiset ottavat toisensa huomioon "luontaisesti".

– Sitten kun on oikein pakkaskeli ja rinteessä on tilaa, otetaan riskejä enemmän.

Samaa mieltä on kuusamolaisen Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviainen.

– (Kotimainen) aloittelija on usein aika varoivainen ja lähtee liikkeelle helpoista rinteistä.

"Harva meistä tennistä pelatessakaan olutta nauttii"

Osasta rinteitä on kuulunut viestiä siitä, että mäissä lasketellaan alkoholin vaikutuksen alaisena ja aiheutetaan sillä vaaratilanteita itselle ja muille.

– Kyllä se aika satunnaista taitaa olla ja ilmeisesti keskittyy vain muutamiin keskuksiin, joissa after ski -kulttuuria on. Ihmiset aika hyvin löytävät oluelle vasta rinnepäivän jälleen, mikä fiksuinta onkin. Harva meistä tennistä tai sählyä pelatessakaan olutta nauttii, Latvala arvioi.

Myös Rukalta ja Ylläkseltä kerrotaan, että juopuneena laskettelu on ani harvinaista.

– Se on erittäin harvinaista. En muista, milloin olisi tarvinnut puuttua siihen, Kolarissa sijaitsevan Ylläksen toimitusjohtaja Mikko Virranniemi kertoo.

Älä yliarvioi omia taitojasi

Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtajan Harri Lindforsin mukaan onnettomuuksien taustalla on usein liian suuri tilannenopeus omiin taitoihin tai olosuhteisiin nähden. Moni mäkeen lähtijä kuvittelee olevansa parempi laskettelija kuin onkaan.

Tarkasta varusteet – ja muista kypärä

Lindfors tähdentää sitä, että ennen rinteeseen lähtöä kannattaa aina tarkastaa, että varusteet ovat kunnossa ja siteet on säädetty oikein, etenkin jos edellistä laskettelukerrasta on kulunut aikaa.

– Jos menee mäkeen kylmiltään, kroppa eivätkä aivot ole valmiita ottamaan ärsykkeitä vastaan. Ja jos käy jotain, sillä on suuri merkitys, onko kroppa lämmin vai kylmä. Lämmittely vähentää niin onnettomuus- kuin loukkaantumisriskiäkin.

Jos edelliskerrasta on aikaa tai on aloittelija, hiihtokoulu on Lindforsin mukaan oiva paikka ottaa tuntumaa lajiin.