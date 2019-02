15-vuotiaan kuolema ei anna syytä tehdä lisämerkintöjä Himoksen rinnealueista – "Merkittyjen rinteiden ulkopuolella laskeminen kuuluu jokamiehenoikeuksiin"

Himoksella on lasketeltu viikonloppuna sattuneesta onnettomuudesta huolimatta normaalisti. 15-vuotias poika menehtyi tiputtuaan 6–8 metriä merkittyjen rinnealueiden ulkopuolella.

"Kuuluu jokamiehenoikeuksiin"

Sappeen laskettelukeskuksen rinneliiketoimintajohtaja Kosti Puurunen kertoi aiemmin MTV Uutisille , että vaikka rinnealueet on merkitty selkeästi, jotkut laskevat kuitenkin ulkopuolisilla rinteillä.

Turvallisuussäädöksiä noudatetaan tarkasti

Tukesin ylitarkastaja Aleksi Latvala kertoo STT:lle, että laskettelukeskusten asenne kehittämiseen on järjestään ollut hyvä: havaitut ongelmat otetaan vakavasti, ja asiat halutaan tehdä jatkuvasti paremmin ja turvallisemmin.

Havainnot, suunnitelmat ja tehdyt toimenpiteet kirjataan turvallisuusasiakirjaan, jonka laatiminen on pakollista.

Asiakirjassa kuvataan esimerkiksi, miten rinteitä ja hyppyreitä on huollettu, kuinka henkilökuntaa on perehdytetty ja millaisissa sääoloissa toiminta keskeytetään. Lopussa on onnettomuuskirjanpito.