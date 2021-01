Luvattomat pulkkailijat ongelma laskettelurinteissä: "Voi sattua pahasti, jos joku yhtäkkiä pöllähtää pimeässä eteen"

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tilastoinut tietoonsa tulleita lasketteluonnettomuuksia vuodesta 2016. Ylitarkastaja Aleksi Latvala kertoo, että viime aikoina ovat nousseet yllättäen esiin pulkkailuun liittyvät pulmat.

– Patjaliukureista on tullut muutamia onnettomuusilmoituksia viime vuosina. Sitä on hankala ohjailla. Olemme keskustelleet keskusten kanssa siitä, voisiko pulkkamäen rakenteella tai ohjeistuksella estää turmia. Tai kieltämällä kyseiset pulkat mäissä, koska välineen on oltava hallittavissa.