Rikostoimittajan kommentti: Käräjäoikeuden tuomio hevostallivyyhdissä tyrmistyttää ja antaa oudon viestin seksuaalirikosten uhreille

– Käräjäoikeus on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että vastaajien rikoksia koskeva uutisointi on ollut osin epäasiallista. Uutisoinnissa on esimerkiksi annettu virheellinen kuva uhrien lukumäärästä. Edelleen uutisointi on ollut laajaa sen suhteen, että vastaajat olisivat kohdelleet eläimiä kaltoin ja huumanneet nuoria, mistä asiassa ei ole lainkaan ollut kysymys, julisti Varsinais-Suomen käräjäoikeus julkisessa selosteessaan.