Tämä naantalilaisen hevostallin pariskunnasta tiedetään – TS: nainen painosti alaikäisiä tyttöjä seksiin miehensä kanssa

Naantalissa sijaitseva hevostalli on viime päivinä joutunut kohun keskiöön. Turun Sanomat paljasti maanantaisessa uutisessaan, että tallin toiminta-aikana vähintään kymmeniä 12–20-vuotiaita tyttöjä on joutunut eriasteisten seksuaalisten tekojen kohteiksi tallilla.

TS:n mukaan tytöillä on myös teetetty raskasta pakkotyötä ja omistajat ovat vaatineet heitä näännyttämään ja lyömään tallin hevosia.

Pidätetty nainen on 41-vuotias ja mies 45-vuotias. Osoitetietojen mukaan he asuvat samassa paikassa, kuin rikosepäilyjen kohteena oleva talli sijaitsee.

Talli naisen nimissä

Kummankaan taustalta ei kotipaikkakuntansa käräjäoikeudesta löydy rikostaustaa, mutta kummankin nimiltä löytyy velkomusasioista. Heihin on siis kohdistettu perintätoimenpiteitä.

Tallin yritystiedot on rekisteröity ainoastaan naisen nimiin. Hän on perustanut toiminimensä vuonna 2011, lähes tarkalleen kymmenen vuotta sitten.

Yrityksellä on maksuhäiriömerkintä noin tuhannen euron summasta.

Palkittuja eläinsuojeluaktiiveja

Pariskunta on ollut aktiivisesti mukana Turun Eläinsuojeluyhdistys Tesyn toiminnassa, ja myös tallikiinteistö on yhdistyksen omistama. Talli on Tesyn mukaan toiminut kyseisellä tilalla vuodesta 2014 lähtien.