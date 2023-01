Naantalilaisen hevostallin tapauksesta nostettu syytteitä vakavista seksuaalirikoksista

Naantalilaisen hevostallin vuonna 2021 uutisoiduista seksuaalirikosepäilyistä on nostettu syytteitä. Tallia pitänyttä pariskuntaa syytetään kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Lisäksi pariskunnan miestä syytetään kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta. Syytteitä on määrä käsitellä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa touko- ja kesäkuussa.

– En voi sanoa muuta kuin että asianomistajia on useampia. Syytteiden sisältö on salassa pidettävää siihen asti kunnes ne luetaan käräjäoikeudessa, ja sielläkin varmasti vaaditaan, että käsittelykin on salassa pidettävä, Haapalehto sanoi.