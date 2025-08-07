VM:n kansliapäällikkö puolustaa Purran ehdotusta: Ei tärvele talouskasvun edellytyksiä

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen puolustaa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiehdotusta.

Majanen ei halua arvioida, onko Purran noin miljardin euron leikkauslista poikkeuksellisen poliittinen. Majanen sanoo seisovansa Purran ehdotuksen takana.

– Kyllä. Tällä saavutetaan se velkasuhteen kasvun pysähtyminen. Tämä on myös ehdotus, joka ei tärvele talouskasvun edellytyksiä. Talouspolitiikan näkökulmasta tämä on ehdotus, jota voi puolustaa, sanoo Majanen MTV Uutisille.

Kansliapäällikön mukaan keinovalikoima on aina poliittisia valintoja ja niiden arviointi kuuluu muille.

Majanen on asiasta eri linjoilla, mutta ehdotusta on arvosteltu muun muassa juurikin talouskasvun vaarantamisesta esimerkiksi tutkimus- ja kehitysmenojen (t & k) säästöjen ja yliopistoindeksin jäädytyksen vuoksi.

Majasen mukaan nämä leikkaukset olisivat kokonaissummin nähden pieniä ja tarkoittaisivat sitä, että menot vain kasvaisivat hieman hitaammin kuin muuten.

– Siksi on mahdotonta lähteä siitä, että viisari vielä näistä värähtäisi nyt tai myöskään tulevaisuudessa, sanoo Majanen.

Lopulta toteutuvat säästötoimet linjataan hallituspuolueiden välisissä neuvotteluissa lähiviikkoina. Purran lista on kerännyt paljon arvostelua myös hallituskumppaneilta.

Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi omasta budjettiehdotuksestaan keskiviikkona:

33:12