Tutkijat Orpon hallituksen työllisyystoimista: Helposti luotavat työpaikat jo pitkälti saatu

– Hyvin monet tämän hallituksen tekemät uudistukset ovat sellaisia, että ne tukevat työllisyyttä, uusien työpaikkojen syntymistä ja työhön kannustamista. Se on nimenomaan molempien osapuolten etu, Purra sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu 100 000 uutta työpaikkaa, ja ohjelmaan kirjattujen toimien lasketaan tuottavan niitä liki 80 000.

Sodan loppu toisi kasvubuumin

Tosiasiassa Suomen työllisyyden kehitys on kylläkin enemmän kiinni talouden suhdanteista kuin hallitusohjelman muotoiluista, huomautti tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta .

– Jos tulee esimerkiksi globaalin kysynnän heikentymisen aiheuttama taantuma, on ihan sama mitä hallitus tekee. Tai jos tulee erittäin voimakas kasvubuumi, jos sota Ukrainassa yhtäkkiä loppuisi ja siellä alkaisi jälleenrakentaminen, niin sitten työllisyys nousisi, vaikka ei tehtäisi mitään, Maliranta sanoi.

Lisäksi työllisyyden nostaminen nykyisestä tasosta alkaa olla haastavaa. Suomen kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä suhteessa työikäiseen väestöön on jo historiallisesti korkea.

– Helpot tai keskihelpot työllistymismahdollisuudet on jo aika pitkälti hyödynnetty. Siellä on yhä enemmän työllistämistoimenpiteiden kohteena sellaisia ihmisiä, joilla tämä työllistyminen on tavallista haasteellisempaa, Maliranta sanoi.