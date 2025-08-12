Ministeri Grahn-Laasonen: Burkat ja niqabit eivät sovi kouluihin

Sanni Grahn-Laasonen AOP
Sanni Grahn-Laasonen kuvaa kasvot peittävien vaateiden käyttöä vaikeaksi uskonnonvapauskysymykseksi.Jarno Kuusinen / All Over Press
Julkaistu 12.08.2025 17:51(Päivitetty 12.08.2025 17:55)

MTV UUTISET – STT

Tasa-arvoasioista vastaava sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo viestipalvelu X:ssä, etteivät kasvot peittävät burkat ja niqabit sovi kouluihin. 

Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen kuvaa kasvot peittävien vaateiden käyttöä vaikeaksi uskonnonvapauskysymykseksi, mutta sanoo, että tasa-arvoinen yhteiskunta ei voi sallia tehdä naisista näkymättömiä.

Sosiaaliturvaministerin mukaan kyse on muun muassa tasa-arvosta ja lasten oikeuksista.

Lue myös: Riikka Purra otti vanhan hittiaiheen käyttöön: "Miettikää! Lapsella burka!"

Perussuomalaiset haluaa huiveista eroon

Kysymys musliminaisten huivien kieltämisestä nousi keskusteluun aiemmin kesällä, kun valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kirjoitti asiasta viime kuussa viestipalvelu X:ssä.

Purran mukaan "burkat, niqabit ja pikkutyttöjen huivit" pitäisi kieltää Suomessa kokonaan. Perussuomalaiset on esittänyt muslimien huivien kieltoa Suomessa jo useita vuosia.

Huivit pitäisi Purran mielestä kieltää ensimmäisinä juuri kouluissa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on myös linjannut, että alaikäisten hijabit pitäisi kieltää Suomessa kokonaan, kertoo Iltalehti.

Burka on musliminaisten uskonnollisista syistä käyttämä kaapu, joka peittää vartalon lisäksi koko kasvot. Niqab puolestaan peittää osan kasvoista, mutta jättää silmät näkyville.

Hijabit peittävät naisten hiukset, mutta eivät peitä heidän kasvojaan.

Lue myös: Burkakielto läpi Sveitsissä: Kasvojen peittäminen kielletään

Lisää aiheesta:

PS:n kansanedustaja raivostui "räteistä lasten naamalla" tv:ssä – kyseessä oli uusinta korona-ajaltaNäin ranskalaiset reagoivat koulujen abaya-vaatteen kieltoon: "Todella häpeällistä"Junnila avautuu natsiepäilyistä – aloite ilmastoaborteista "täysin hallitusohjelman mukainen"Sisäministeriö selvittää: Pitäisikö huivi sallia osaksi poliisin virka-asua? "Ruotsissa poliisi on saanut käyttää jo vuosia"Koulu aikoo kieltää hameet kokonaan, jotta miesopettajat eivät tuntisi oloaan ikäväksi: "Helmojen pituus ei ole enää ongelma"Nasima Razmyar: Päiväkodissa ei sovi käyttää niqabia
KouluSanni Grahn-LaasonenPolitiikkaUskonnotTasa-arvoPerussuomalaisetRiikka PurraKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Koulu