MTV Uutisten tiedot: Valmistelu ulkomaalaisten huippuosaajien erillisratkaisusta käynnistetään – Purra ei tyrmää työministeri Satosen avausta

MTV Uutisten tietojen mukaan valmistelu ulkomaalaisten huippuosaajien erillisratkaisusta on nyt alkamassa, mutta valmiita ehdotuksia erillisratkaisuista ei hallituslähteen mukaan vielä ole.

Hallitusohjelmassa on sovittu myös työperäisen maahanmuuton kiristämisestä, ja yli kolmen kuukauden työttömyysjaksoa ei olla sallimassa.

– Näen lähtökohtaisesti erikoisena ajatuksena, että joku joka on todella huippuosaaja ei saisi kolmeen kuukauteen töitä tai sitten hän osaisi huipusti jotain sellaista, mille ei ole Suomessa työmarkkinoilla oikeasti mitään käyttöä käytännössä”, Mäkelä sanoi.

– Hallitusohjelmassa sanotaan, että mikäli työperäinen maahanmuuttaja ei ole kolmessa kuukaudessa työssä, miten hänen määritelmällisesti pitäisi olla, niin silloin hän ei ole työperäinen maahanmuuttaja, jolloin hän poistuu maasta. Mikäli tässä on nyt tullut ilmi jotakin tarpeita tarkastella tätä kaikkein kovimpien osaajien kohdalla, niin siitä tietenkin hallitus voi neuvotella, mutta sitten tarvitaan kiristyksiä jonnekin muualle, Purra puhui maanantaina Seitsemän uutisten haastattelussa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) asetteli sanansa varovaisesti sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, kun Orpolta kysyttiin Satosen maahanmuuttoavauksesta. Orpo totesi, että hänen tehtävänään pääministerinä on huolehtia, että hallitusohjelmaa noudatetaan.

Orpo ei suoraan lämpene kokoomuskollega Satosen maahanmuuttoavaukselle: "Minun on huolehdittava, että hallitusohjelmaa viedään yhteisymmärryksessä eteenpäin"

Yritykset kritisoineet

Moni yritys on kritisoinut kolmen kuukauden aikarajaa, koska jo rekrytointiprosessi voi kestää jopa puoli vuotta.

– Silloin kun on kyse näistä huippuosaajista, täytyy vielä katsoa tätä järjestelmää, mutta isossa kuvassa tämä on täysin perusteltua, että kun tullaan työluvalla Suomeen niin kauan kun täällä töitä on, niin ollaan maassa, sitten kun työ loppuu, palataan kotimaahan, Satonen jatkoi.