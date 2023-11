Yleislakkospekulaatiot pyörivät – Akavan Löfgren: Ainakaan minulta ei ole kysytty

Helmikuun alku olisi laajalle lakolle luonteva ajankohta, sillä paikallisen sopimisen uudistamista pohtivan työryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi tammikuun lopulla. Lisäksi helmikuun alussa hallituksen on tarkoitus viedä eduskuntaan esityksensä työrauhalainsäädännön uudistamiseksi, ja tarkoitus on esimerkiksi rajoittaa lakko-oikeutta.