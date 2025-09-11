Susijengi taistelee Saksaa vastaan historiallisesta paikasta koripallon EM-finaalissa. Saksassa katseet ovat kiinnitetty etenkin Lauri Markkasen ja Isaac Bongin jälleennäkemiseen.

Saksa ja Suomi kohtasivat toisensa jo EM-kisojen lohkovaiheessa. Silloin jälki oli Susijengin kannalta rumaa, kun Saksa murskasi Suomen pistein 91–61.

Kenties merkittävin syy tuloksen takana oli Saksan laitapelaaja Isaac Bongan kyky pitää Lauri Markkanen täysin pimennossa. Bongan tiukan puolustuspelaamisen myötä Markkanen sai pussitettua vain 11 pistettä.

Tampereella pelatun EM-ottelun jälkeen Bonga heitti bensaa liekkeihin puhuessaan kaksinkamppailusta Magenta Sportille. Hän nautti Markkasen kiusaamisesta suuresti.

– Odotin koko päivän tätä ottelua ja kohtaamista. Otan tällaiset asiat hieman henkilökohtaisesti. Toivon, että hän näkee minusta painajaisia, kun menee kotiin, sanoi Bonga päästäkseen varmasti Markkasen pään sisään.

Nyt Bonga ja Markkanen iskevät yhteen EM-välierässä Riiassa yhdeksän päivää myöhemmin. 25-vuotias lähtee kaksinkamppailuun samalla asenteella kuin aiemmin.

– Vastaus on edelleen sama, Bonga kuittasi Sportschaun haastattelussa.

Isaac Bonga on valmis laittamaan Lauri Markkasen taas koville.IMAGO/camera4+/ All Over Press

Täysin samanlaista ottelua saksalaispelaajat eivät kuitenkaan ennakoi.

– Odotan täysin erilaista joukkuetta. Odotan joukkuetta, jolla on tällä hetkellä voittoputki. He ovat hyvässä kunnossa ja uskon, että Suomi on erittäin nälkäinen, sanoi Daniel Theis yhtyen Bongan puheisiin.

– Suomea ei pidä aliarvioida. Tämä on EM-kisojen välieräottelu. Meidän on vain oltava valmiina. Emme ole pelanneet kahdessa viime pelissä parhaimmillamme, nyt on taas aika, sanoi Franz Wagner.

Markkanen ei ollut Suomen edellisessä ottelussa Georgiaa vastaan parhaimmillaan. Mikael Jantusen, Edon Maxhunin ja Sasu Salinin rohmuamat pisteet EM-puolivälierässä olivatkin osoitus siitä, ettei Susijengin menestys lepää yksin NBA-tähtensä harteilla.

Saksan väliaikaisena päävalmentajana toimiva Alan Ibrahimagic on kuitenkin halukas pitämään Markkasen jälleen kerran mahdollisimman hyvin pimennossa.

– Hän on erittäin monipuolinen pelaaja, jota on vaikea puolustaa hänen koon ja liikkuvuutensa vuoksi. Hän osaa heittää ulkoa, mutta myös toimia korin alla. Häntä vastaan on todella epämiellyttävä pelata, Ibrahimagic sanoi.

Sportschau ennakoi, että EM-välierän lopputulos riippuu hyvin pitkälti siitä, miten hyvin Markkanen onnistuu vastaamaan Saksan puolustuspeliin.

Suomen ja Saksan välinen kamppailu pelataan Riiassa perjantaina kello 17 alkaen.