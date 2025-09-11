Lauri Markkanen puhui Suomen ja Saksan välisen koripallon EM-välierän alla revanssista, mutta Isaac Bongan suunsoittoon hänellä oli antaa varsin kylmäpäinen vastaus.

Saksan laitapelaaja Isaac Bonga nousi suureen rooliin Suomen ja Saksan välisessä alkulohkon ottelussa. Bongan pihteihin joutunut Markkanen onnistui pussittamaan vain 11 pistettä, kun Saksa murjoi Suomen pistein 91–61.

Tampereella pelatun EM-ottelun jälkeen Bonga ilmaisi nauttineensa Markkasen kiusaamisesta. Hän otti kaksinkamppailun hyvin henkilökohtaisesti.

– Toivon, että hän näkee minusta painajaisia, kun menee kotiin, sanoi Bonga yrittäessään päästä varmasti Markkasen pään sisään.

– Vastaus on edelleen sama, Bonga sanoi Sportschaulle kysyttäessä uusintakohtaamisesta EM-välierän alla.

Isaac Bonga haluaa laittaa Lauri Markkasen taas koville.IMAGO/camera4+/ All Over Press

Markkanen ei kuitenkaan ollut 25-vuotiaan Bongan puheista moksiskaan.

Oletko nukkunut yösi ihan hyvin ennen huomista peliä?

– Ihan hyvin on nukuttu. Me emme lähde tuohon puhumiseen, Markkanen hymyili MTV Urheilun haastattelussa.

– Totta kai näin, mitä hän sanoi, mutta ne ovat hänen kommenttinsa. Me keskitymme siihen, mitä meidän kopissa tapahtuu. Keskitymme huomiseen peliin ja yritämme saada siitä voiton. Ei tuollaiseen peliin tarvitse hirveästi extramotivaatiota löytää mistään.

Markkanen kuitenkin myöntää, että tappio Saksalle lohkovaiheessa tuo pientä lisäpotkua perjantain kohtaamiseen.

– Onhan se revanssin paikka. MM-kisoissa kärsimme ison tappion ja nyt he voittivat meidät alkulohkossa. Totta kai haluamme lähteä parantamaan ja kilpailemaan voitosta.

– Panokset ovat tietysti isot tällaisessa pelissä. Mikäs sen parempaa kuin lähteä pelaamaan hallitsevaa maailmanmestaria vastaan finaaliin pääsystä. Ihanteelliset lähtökohdat.

Suomen ja Saksan välinen EM-välierä pelataan perjantaina kello 17. Mitalipelit ovat vuorossa sunnuntaina.