Harlinit juhlistivat ensimmäistä hääpäiväänsä – julkaisivat ihastuttavan kuvaparin

Johanna ja Renny Harlin juhlistivat ensimmäistä hääpäiväänsä Miamissa. Pariskunta jakoi yhteisen Instagram -postauksen, jossa on kaksi vuoden välein otettua yhteiskuvaa.

Toinen kuva on otettu tasan vuosi sitten pariskunnan Suomessa vietetyistä salahäistä, ja kuvassa he juovat yhdessä onnittelumaljoja.

– Vuosi sitten (swaippaa), me sanoimmme "Tahdon" Suomessa. Me olemme olleet virallisesti naimisissa vuoden!! Eilen oli ensimmäinen juhlapäivämme ja ilta oli täydellinen, pariskunta kirjoittaa vapaasti suomennettuna julkaisun yhteyteen.

– Sinä ja minä, he ovat lisänneet tekstin perään suomeksi sydänemojin kera.

Renny Harlin on kommentoinut julkaisua omalta henkilökohtaiselta Instagram-tililtään:

Kuvaan merkittyjen hastagien mukaan Johanna Harlin on kahdeksannella kuulla raskaana. Pariskunta muutti Miamiin toukokuun lopussa, jossa Johanna aikoo myös synnyttää. Heidän tyttärensä laskettu aika on heinäkuussa. Lapsi on pariskunnan ensimmäinen.