Kesävauva tulossa! Renny ja Johanna Harlin odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan – menestysohjaaja iloitsee: "Se on ollut suurin haave, että saisin perheen"

Menestysohjaaja Renny Harlin ja hänen puolisonsa Johanna Harlin odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan. Rennyllä on entuudestaan reilu parikymppinen Luukas-poika. Viime kesänä avioitunut pariskunta on pitänyt raskauden salassa jo pidempään, mutta nyt kun Johannan vauvamasu on alkanut kasvaa, sitä on vaikea enää peitellä.

– Olemme todella onnellisia. Ensimmäinen kolmannes on ohi, niin voi vapaammin hengittää. Pääsemme viimein puhumaan tästä avoimemmin ja se tuntuu tosi hyvältä. Suurin unelmamme on vihdoin käynyt toteen, onnellinen Johanna iloitsee.

Tunteellinen hetki

Renny ja Johanna muistavat ikuisesti sen päivän, kun raskaustesti näytti positiivista. Pari oli juuri muuttanut Lontoosta Kreikkaan, ja Johanna tunsi itsensä todella huonovointiseksi. Aluksi hän pohti sairastuneensa koronaan.

– Yhtenä päivänä makasin sohvalla todella heikossa kunnossa, niin Renny sanoi, että pitäisikö tehdä raskaustesti. Pelkäsin niin paljon, että se olisi negatiinen. Päätin, että teen testin seuraavana viikonloppuna.

Johanna teki raskaustestin yksin kylpyhuoneessa, kun samaan aikaan Renny laittoi aamupalaa keittiössä. Yhtäkkiä Renny kuuli kylpyhuoneesta kovaa itkua.

– Pelästyin hirveästi, oliko Johanna liukastunut ja satuttanut itsensä. Juoksin suin päin sinne ja löysin hänet itkemässä lattialta kontillaan. Hän ojensi käden ja siinä oli raskaustesti, Renny kertoo.

Renny kuvailee, kuinka hän on vanhan koulukunnan ihmisiä ja kuvitteli raskaustestissä lukevan plus ja miinus.

– Siinä lukikin pregnant (raskaana). Olin aivan puulla päähän lyöty. Meidän halailustamme, itkusta ja suukottelusta ei meinannut tulla loppua, Renny kuvailee hetkeä.

Johanna kuvasi koko tapahtuman ja se nähdään The Harlins -sarjassa, joka alkaa mtv-palvelussa huhtikuussa.

– Se päivä oli niin ihana. Peruimme kaikki menot, olimme vain kahdestaan kotona ja ihmettelimme.

Laskettu aika heinäkuussa

Pariskunnalle on tulossa kesävauva, sillä Johannan laskettu aika on heinäkuussa. Johannan raskaus on sujunut hyvin, mutta hänellä on ollut monien odottavien äitien tavoin pahoinvointia.

– Olen niin innoissani tästä ja tuntuu jopa kivalta, että on jotain oireita. Jos joku päivä on ollut hieman parempi olo, olen paniikissa, että kai olen vielä raskaana. Tämä on ollut niin iso unelma ja tätä olen rukoillut koko elämäni pikkutytöstä asti.

Johanna kiittelee vuolaasti Rennyä, joka on pitänyt huolta hänestä. Selvästi liikuttunut Renny on kiitollinen Johannan sanoista.

– Se on ollut suurin haave, että saisin perheen. Löytäisin sellaisen ihmisen tästä maailmasta, jota rakastaisin niin paljon ja hän rakastaisi minua, ja me haluaisimme luoda perheen yhdessä, joka on rakkauden ja yhteisyyden keskusta. Haave on nyt toteutumassa.

– Toivottavasti tämä on vain alkua meidän perheellemme, sillä haluamme paljon lapsia, Renny kertoo.

Pari asuu tällä hetkellä Kreikassa, sillä Rennyllä on siellä The Bricklayer -elokuvan kuvaukset. Pari löysi hyvien tuttujen kautta Kreikasta paikallisen huippulääkärin, joka on tehnyt Johannalle tarvittavat kokeet ja ultrat. Pariskunta on käynyt myös 4D-ultrassa, jossa he näkivät selvästi tulevan pienokaisensa.

– Tiedämme vauvan sukupuolen, mutta emme paljasta sitä ihan vielä. Olemme sen verran reippaasti käyneet kokeissa ja ultrissa, joten se on selvinnyt vähän aikaa sitten. Paljastamme vauvan sukupuolen jotenkin hauskalla tavalla, sillä sitä ei edes meidän vanhempamme tiedä, Johanna kertoo.

Harlinit muuttavat Miamiin toukokuussa, kun elokuvan kuvaukset Kreikassa ovat purkissa.

– Olemme olleet reissun päällä yli vuoden, joten haluamme pysyvämmän kodin perheellemme. Heti kuvausten jälkeen olisi tarkoitus muuttaa ja asettua Miamiin sekä synnyttää siellä, Johanna sanoo.

Renny ja Johanna ovat hankkineet pienokaiselleen jo ensimmäisiä asioita.