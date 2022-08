Kun poikkeusaika alkoi, teki Renny Harlin Luukas-pojalleen ehdotuksen, jonka myötä jäivät opinnot sekä elämä Yhdysvalloissa: "Nerokasta"

Elokuvaohjaaja Renny Harlin ja hänen puolisonsa Johanna Harlin saivat tyttären 19. heinäkuuta. Lapsen ristiäisiä vietettiin hiljattain Tammiossa ja tytär sai nimekseen Coco Liisa Maria.

Kun Miamissa tällä hetkellä asuva Harlinien perhe piipahti muutaman päivän ajan Suomessa, tapasivat monet lähisukulaiset pienen vauvan ensimmäistä kertaa. Yksi heistä oli myös Renny Harlinin esikoispoika Luukas Harlin, 25, joka tapasi pikkusiskonsa aivan ensimmäistä kertaa seuraavana aamuna, kun Harlinit olivat saapuneet Suomeen.

– Olen todella innoissani, olen aina halunnut sisaruksen. Nyt minulla on pikkusisko, jonka isoveli voin olla. Haluan olla läsnä hänelle, Luukas Harlin tunnelmoi isoveljeksi tulemista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Harlin kertoo aikovansa viettää sisarensa kanssa mahdollisimman paljon aikaa. Hän myös paljastaa aikovansa opettaa Coco-siskolleen monia asioita, muun muassa amerikkalaista jalkapalloa.

– En tiedä, haluavatko he kuulla kaikista asioista, joita aion opettaa hänelle, Harlin naurahtaa.

Yllättävä alanvaihto

Viimeisten kahden vuoden aikana Luukas Harlin on nähnyt isäänsä paljon, sillä he ovat työskennelleet yhdessä. Tällä hetkellä Harlin toimii isänsä apulaisohjaajana ja kaksikko työstää neljättä yhteistä elokuvaansa. Lisäksi muutaman vuoden aikana Harlin on työskennellyt noin kymmenen muun elokuvan parissa.

Hänen isänsä toteaakin vierestä, että toisin kuin monille muille, oli korona-aika Renny ja Luukas Harlinille omanlaisensa onnenpotku. Pandemian alkaessa Luukas Harlin opiskeli Denverin yliopistossa kemiaa.

Kun poikkeusaika alkoi, toteutettiin myös Luukas Harlinin opinahjossa kurssit käytännössä etänä. Poikansa luona vieraillut Renny Harlin sai tuolloin idean.

– Olin tekemässä Luokkakokous 3 -elokuvan Suomessa, ja sitten tajusin, että "mikset tulisi Suomeen ja tekisi töitä elokuvassa?". Hän sitten sanoi, että sehän on hieno idea, Renny Harlin muistelee.

– Nerokas, komppaa Luukas Harlin vierestä.

Loppu on historiaa. Luukas Harlin jätti opintonsa kemian parissa ja on viettänyt viimeiset pari vuotta tien päällä Euroopassa, työstäen oman elokuvauransa alkua. Renny Harlin kuvailee mahdollisuuden olleen heille kummallekin ainutlaatuinen.

– Tämä on ollut meille uskomaton tilaisuus tehdä töitä sekä viettää aikaa yhdessä todella läheisesti. Se on ollut yksi elämäni suurimmista siunauksista, että saimme tämän mahdollisuuden.

Isällä ja pojalla on kokemusta myös päinvastaisesta tilanteesta. Luukas Harlinin äiti on Tiffany Browne, joka on Renny Harlinin entinen assistentti. Harlin ja Browne eivät ole koskaan seurustelleet, mikä teki huoltajuuden jakamisesta aikoinaan hyvin vaikeaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Olin se niin sanottu viikonloppuisä. Sen kanssa navigoiminen ei ollut aina helppoa, ja järjestää asioita niin, että pystyy näkemään toisiaan mahdollisimman paljon. Me tietysti yritimme tehdä niin aina kun pystyimme.

Renny Harlin on erityisen mielissään siitä, että hänen puolisollaan Johannalla ja Luukaksella on erittäin hyvä suhde keskenään. Hän toivoo, että tulevaisuudessa, kun Luukas ei olisi niin kiireinen, hän voisi niin ikää muuttaa Miamiin, jossa he voisivat viettää entistä enemmän aikaa yhdessä perheenä sekä tehdä myös töitä.

– Unelmani on, että tuottaisin elokuvan, jonka hän ohjaisi, Renny Harlin myhäilee.

Suunta on selkeä

Haaveista puhuttaessa Luukas Harlin komppaa isäänsä ja kertoo haluavansa seurata tämän jalanjälkiä elokuva-alalla. Tällä hetkellä hän pitää työskentelystä apulaisohjaajana, mutta on myös tehnyt itsekseen joitakin käsikirjoituksia. Ohjaustyö on kuitenkin se, mitä kohti hän lopulta tähtää.

– Luulen, että olisin todella intohimoinen sitä kohtaan, Luukas Harlin miettii.

Vaikka elokuva-ala on tavallaan ollut hänen mielensä perukoilla aina, ei sinne suuntaaminen ollut tavoitteellista ennen kuin muutama vuosi sitten.

– Varttuessani keskityin pääasiassa urheiluun, mutta lopulta palaset alkoivat loksahdella paikoilleen. Olen aina ollut valmis kokeilemaan uusia asioita ja kokemaan erilaisia juttuja.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Luukas Harlinin uran ja elämän päätehtävä on nyt keskittyä elokuviin. Hän haluaisi ensin ohjata lyhytelokuvan, josta edetä hiljalleen kohti suurempia ja entistä suurempia elokuvatuotantoja.

Viimeiset kaksi vuotta ovat vieneet Luukas Harlinia ympäri Euroopan, eikä pysyvää kotia ole varsinaisesti ollut. Hän kertoo kuitenkin nauttineensa siitä, että on tehnyt töitä lähes taukoamatta ja oppinut alasta lisää. Eikä työskentely isän kanssa ole ainakaan toistaiseksi ärsyttänyt.

Tätä komppaa myös Renny Harlin, joka korostaa sitä, kuinka paljon hän arvostaa poikansa mielipidettä asioista. Varsinkin Coco-vauvan synnyttyä Luukas Harlin on paikannut tuotannoissa paljon isäänsä, joka ei ole aina päässyt paikalle.

– Rakastan sitä, että minulla on joku, johon luotan, Renny Harlin toteaa.

Sen lisäksi, että Luukas Harlin ei malttanut odottaa näkevänsä isänsä ja pikkusiskonsa ristiäisten yhteydessä, hän oli erityisen onnellinen siitä, että pääsi palaamaan pitkästä aikaa Suomeen.

– Minulle on ollut tosi masentavaa, etten ole päässyt käymään täällä, koska olen tehnyt niin paljon töitä. On niin ihanaa, että pääsin taas käymään Suomessa, vaikkakin hyvin vähäksi aikaa.

Katso yllä olevalta videolta Harlinien ensimmäinen televisioesiintyminen perheenä.

The Harlins -ohjelman toinen tuotantokausi alkaa MTV Katsomossa 24.8. Ensimmäinen kausi on jo nähtävillä.