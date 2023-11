Renny Harlin valmisti Johanna-vaimolleen syntymäpäiväyllätyksen – näin puoliso reagoi

Elokuvaohjaaja Renny Harlin ja hänen vaimonsa Johanna avaavat katsojille elämäänsä parhaillaan seurattavalla The Harlins -sarjan kolmannella kaudella.

– Mitä voin sanoa naiselle, joka on antanut kaiken, mistä voin ikinä haaveilla? hän pohtii korttia kirjoittaessaan.

Johanna kuvailee Rennyn kehuvan häntä liikaa, mutta se on auttanut naista hyväksymään itsensä.

– Ihan liikaa se ylistää joka päivä. Se ei varmaan todellakaan ole normaalia, mutta se on Rennyn tapa ja se on aivan ihanaa. Se on saanut minut hyväksymään ja löytämään itseni sekä uskomaan, että olen hyvä tyyppi, Johanna sanailee.