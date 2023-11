Renny Harlinin työpäivät kestävät jopa 14 tuntia – Johanna pyörittää vauva-arkea yksin

Elokuvaohjaaja Renny Harlinin ja hänen vaimonsa Johannan sekä pariskunnan tyttären Cocon elämästä kertova The Harlins -sarja on saanut jatkoa 8.11. alkaen MTV Katsomossa .

– Meillä on ehkä kaksi tuntia päivästä, kun olemme kaikki samaan aikaan hereillä ja silloin se on pyhitetty Rennylle ja Cocolle. Se on niin outoa, kun me ei nähdä enää niin paljoa, Johanna sanoo.