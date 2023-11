Renny ja Johanna Harlinin sekä Coco-vauvan piknik-hetki sai pelottavan käänteen – Myy-koira oli joutua krokotiilin ateriaksi

Elokuvaohjaaja Renny Harlinin ja hänen vaimonsa Johannan sekä pariskunnan tyttären Cocon elämästä kertova The Harlins -sarja on saanut jatkoa 8.11. alkaen MTV Katsomossa .

The Harlins -sarjan kolmannen kauden viidennessä jaksossa Rennyn elokuvaprojekti Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa on tullut päätökseensä, ja perhe on päässyt palaamaan takaisin kotiinsa Miamiin.