Rehtori kauhistui Keskisarjan maahanmuuttajapuheista: "Annanpa sinulle muutaman esimerkin"

Helsingin Itäkeskuksen peruskoulun rehtori ottaa kantaa Teemu Keskisarjan (ps.) puheisiin.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan puheet maahanmuuttajista ovat herättäneet viikon mittaan kiivasta kritiikkiä.

Keskisarja puhui keskiviikkona Ylen A-studiossa esimerkiksi ”heikkolaatuisista” maahanmuuttajista.

Helsingin Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen on tehnyt Facebookiin julkisen päivityksen, jossa hän toteaa Keskisarjan esittämien kommenttien menneen ihon alle.

– Jos hallituspuolueen varapuheenjohtaja puhuu heikkolaatuisista ihmisistä suorassa TV-lähetyksessä ja niputtaa valtavan joukon erilaisia maahanmuuttajataustaisia samaan nippuun, jota ei ole edes olemassa, ei se ole vain kevyt heitto.

Karhunen varoittaa, että kommentit siirtyvät puheeseen kaduilla, kouluissa ja julkisissa liikennevälineissä.

– Nyt jo kuulin, että afrikkalaistaustainen äiti kuuli bussissa tyttärensä kanssa matkustaessaan kantasuomalaisen miehen suusta: ethän kasvata heikkolaatuista, kasvata veronmaksaja.

Karhunen huomauttaa, että tämänkaltaiset rasistiset kommentit eivät koske vain maahanmuuttajia, vaan myös Suomessa syntyneitä ja kouluttautuneita ihmisiä, joiden ulkoiset piirteet viittaavat muuhun taustaan.

– Annanpa Keskisarja sinulle muutaman esimerkin tältä viikolta omasta arjestani monikulttuurisen koulun rehtorina, Karhunen toteaa.

Karhunen kertoo somalitaustaisesta perheestä, jonka lapset ovat käyneet Itäkeskuksen peruskoulua:

– Perhe on todella koulumyönteinen. Yksi lapsista jätti oma-aloitteisesti puhelimen koko ysiluokaksi kotiin, nosti keskiarvoaan numerolla, meni lukioon, kirjoitti viime keväänä ja marssi ensiyrittämällä nyt lääkikseen.

Karhunen kertoo myös toisesta somalitaustaisesta koulun entisestä oppilaasta, joka kertoi opiskelevansa parhaillaan erikoissairaanhoitajaksi.

Karhunen kirjoittaa, että myös muut maahanmuuttajataustaiset oppilaat käyvät koulua, opiskelevat ammatin, menevät töihin ja ovat ihmisiä siinä missä muutkin.

– Keskisarja, mainitsemasi heikkolaatuisuus ei koulussamme ainakaan maahanmuuttajataustaisten tappioksi käänny. Yli ysin keskiarvon päättötodistukseen saajista viime keväänä 70% oli maahanmuuttajataustaisia, Karhunen toteaa.

Karhunen vetoaa päivityksessään myös pääministeri Petteri Orpoon.

– Pääministerin tulee puuttua tähän julkisesti ja laittaa tällaiselle järkyttävälle puheelle loppu.

