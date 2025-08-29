Teemu Keskisarjan puheista tehty neljä rikosilmoitusta

Helsingin poliisi selvittää, onko televisiossa käydyn keskustelun perusteella syytä aloittaa esitutkinta. MTV
Julkaistu 29.08.2025 13:53
Toimittajan kuva

Joonas Mustonen

joonas.mustonen@mtv.fi

Keskisarjan puheista on tehty kanteluita niin eduskunnan oikeusasiamiehelle kuin myös rikosilmoituksia poliisille.

Helsingin poliisille on tehty neljä rikosilmoitusta liittyen keskiviikkona A-studio-televisio-ohjelmassa käytyyn keskusteluun, poliisi tiedottaa.

Helsingin poliisi selvittää, onko televisiossa käydyn keskustelun perusteella syytä aloittaa esitutkinta. 

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja puhui Ylen A-studiossa muun muassa "heikkolaatuisista tulokkaista" ja osoitti viestinsä "väestönvaihtajille".

Aiemmin tänään Ilta-Sanomat uutisoi, että Keskisarjan A-studiossa esittämiensä puheiden takia on tehty kaksi kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. 

