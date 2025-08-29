Pöllöraati: Irtokanuuna-Keskisarjan sytyttämä nuotio ei ole enää Riikka Purran käsissä – "Käenpoika ottaa ison vallan"

Perjantaisen Pöllöraadin puheenaiheena oli perussuomalaisten Teemu Keskisarjan uusin kohu.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja nosti Ylen A-studiossa esiin puolueen vakiopuheenaiheen, maahanmuuton. Keskisarja puhui "heikkolaatuisista tulokkaista" ja osoitti viestinsä "väestönvaihtajille". Kohu oli valmis.

Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki pohtii, onko kyseessä populistipuolueen synkkä kierre:

– Aina pitää sanoa kovempaa ja kovempaa ja ilkeämmin ja ilkeämmin, jotta se tuntuu jossain. Nyt mentiin sitten jo ihan överiksi Keskisarjan sanojen osalta. Luulen, ettei se sada enää puolueensa laariin.

Julkisuudessa on pohdittu sitä, että oliko Keskisarjan motiivina nostattaa perussuomalaisten romahtaneita kannatuslukuja. Tuoreimman puolueiden kannatuskyselyiden mukaan perussuomalaisten kannatus oli kohentunut 11 prosenttiin, kertoi Helsingin Sanomat 20. elokuuta.

Keskisarja itse kommentoi motiiviepäilyjä MTV Uutisille eilen seuraavasti:

– Minulla ei ole mitään strategiaa. Se ei kiinnosta miten some tai Valtioneuvoston linna reagoi.

Kärjen mukaan Suomessa voi olla "pieni klaani, joka hohottelee Keskisarjalle", mutta laajemmin hänen mukaansa perussuomalaisissa "tällainen vihapelleily" ei puhuta.

8:38 Videolla MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen analysoi, mitä Keskisarjan kohusta seuraa.

Keskisarjalle ei soitella puoluetoimistosta, uskoo Pöllöraati

Entä olisiko Keskisarjan suunnitelmana ollut nostaa tapetille puolueensa maahanmuuttovastaisuus-agenda?

Kulta ry:n pääsihteerin Rosa Meriläisen mukaan kyse ei ollut siitä.

– Ei takuulla ollut suunniteltua. Budjettiriihen alla ei kukaan hallituspuolue tämmöisellä performanssilla ajattele parantavansa omia pelimerkkejään. Muutenkin epäilen vahvasti, että Keskisarja ei ole oman puoluetoimiston ohjaksissa. Irtokanuuna, jota perussuomalaiset joutuvat puolustamaan.

Irtokanuuna tai ei, puolueen puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) totesi, etteivät Keskisarjan kaikki sanavalinnat olleet järkeviä, lisää MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum.

– No, siitä voi olla aika samaa mieltä, että eivät olleet. Itse pidän tragediana sitä, ettei Teemu Keskisarja päässyt mukaan kesäkuussa järjestettyyn hallituksen rasisminvastaiseen koulutukseen, koska sillähän tämä kaikki olisi ehkäisty, Neihum viiltää.

Perussuomalaiset kokee olevansa se puolue, jonka pitää puhua äänestäjille sellaisista aiheista ja sellaisella tavalla, jota muut puolueet eivät tee, Neihum pohjustaa.

– Se sitten johtaa tämän kaltaisiin tilanteisiin.

Myös Neihum uskoo, että "Keskisarja ei ole se ihminen, jolle puoluetoimistosta soitellaan, että 'sanotko illan A-studiossa nämä ja nämä sanat'".

Käenpoika ottaa vallan

Talouselämän Jussi Kärki näkee, että "perussuomalaiset leikkii tulella, mutta nuotio ei ole enää Riikka Purrankaan käsissä".

– Ei tässä varmaan samalla tavalla käy, kun Timo Soinille, mutta historia toistaa itseään.

Kärki viittaa Soinin ja Jussi Halla-ahon (ps.) puolueenjohtajan taistoon vuonna 2017. Lopulta Soini ilmoitti, ettei asettua ehdolle, jolloin Halla-aho vei voiton ja Soini perusti uuden puolueen, Sinisen tulevaisuuden.

– Silloin kun puolue ja puolueen johto alkaa puhua rajua tekstiä, niin sitten puolueen liepeille alkaa tulla rajua porukkaa. Nyt sinne on tulossa Keskisarjan mukana fraktio (osanen), mikä nähtiin varapuheenjohtajan vaalissa. Se ottaa käenpoika siellä aika ison vallan.

Käenpoika-käsitteellä viitataan siihen, että toinen taho syrjäyttää vallan toiselta sisältä käsin. Luonnossa käki siis munii toisten lintujen pesiin ja kuoriuduttuaan käenpoikanen työntää pesästä kaikki muut munat ja poikaset.

Kohti uusia kohuja

Kärjen mukaan perussuomalaisissa on päällä vaalivaihde seuraaviin eduskuntavaaleihin vuonna 2027.

– Tulee olemaan kokoomukselle kova paikka olla vieressä A-studiossa ja monessa muussakin paikassa katsomassa, kun kaverilla alkaa mopo keulia aikalailla. Tulee olemaan pitkä aika kokoomuslaisille.

Ennen seuraavia eduskuntavaaleja pitäisi kuitenkin selvitä alkaneesta syksystä ja seuraavista Keskisarjan kohuista. MTV Uutisten Neihum on nimittäin varma, että sellaisia on luvassa.

– Harkitsen, että otan euron jokaisesta Keskisarjan kohusta sivuun ja joulun aikaan sillä rahalla tarjoaa koko RKP:n eduskuntaryhmälle hyvät glögit.