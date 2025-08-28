Teemu Keskisarja ojentaa nyt Orpoa: Syyttää kokoomusta "supisuomalaisuuden halventamisesta"

MTV Uutiset kysyi Perussuomalaisten ensimmäiseltä varapuheenjohtajalta Teemu Keskisarjalta, aikooko hän muuttaa puhetapaansa. Vastaus oli kielteinen.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on julkisuudessa todennut, ettei hän pidä kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) puheita esimerkiksi ”heikkolaatuisista tulokkaista” ja ”väestönvaihdosta” hyväksyttävinä. Orpon mukaan puheita käydään hallituksen kesken läpi.

MTV Uutiset kysyi Keskisarjalta kommenttia pääministerin kannanottoon.

– Arvostan pääministeriä ja tuen kaikin voimin hallituksen työtä. En minä haasta riitaa, en ivaa, en pilkkaa, solvaa. Mutta en myöskään valehtele tai pyörrä puheitani, koska ne ovat totta. Näytänkö minä sellaiselta mieheltä, joka matelee rasismin vastaiseen uudelleenkoulutukseen. Jos näytän, pakko painella plastiikkakirurgin pakeille, Keskisarja vastasi.

Keskisarja tulkitsee termiä väestönvaihto joko tahallaan tai vahingossa eri tavalla kuin esimerkiksi suojelupoliisi.

Väestönvaihtoa pidetään salaliittoteoriana, jonka mukaan valkoinen länsimainen väestö pyritään tarkoituksellisesti alistamaan vähemmistöksi ja vähitellen korvaamaan länsimaissa. Muun muassa suojelupoliisi kuvaa teoriaa "olennaiseksi äärioikeistolaisen väkivallan oikeuttamisen perusteeksi viime vuosina".

Keskisarja korostaa käyttävänsä termiä kuvaamaan sitä, että ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on Suomessa kasvanut viime vuosikymmeninä. Tarkoituksellista suomalaisten vähemmistöksi alistamista hän ei kuulemma tarkoita.

– En ole ikinä tavannut ihmistä, joka uskoo kaapuniekkojen, arjalaisten tai juutalaisten salaliittoon. Ei ole olemassa mitään salaliittoteoriaa. On olemassa erilaisia poliittisia valintoja, jotka ovat johtaneet siihen, että historian saatossa Suomeen on saapunut yli 600 000 ulkolaista 1990-luvun alusta lähtien ja väestönvaihdon tahti kiihtyy, Keskisarja sanoo.

Syyttää kokoomusta supisuomalaisuuden halventamisesta

”Heikkolaatuisiin tulokkaisiin” liittyen Keskisarja puolustaa sanomistaan sillä, ettei hän pidä ulkomaalaisia alempiarvoisina.

– Pidän mustia afrikkalaisia, kehitysmaalaisia muslimeja ja niin edelleen täsmälleen samanarvoisina kuin Teemu Aleksis Keskisarjaa, ehkä jopa arvokkaampinakin. Mutta myös supisuomalaisuudella on ikiarvo täällä Suomen maassa, hän sanoo.

Muut puolueet, mukaan luettuna hallituskumppani kokoomus, halventavat Keskisarjan mukaan supisuomalaisuutta.

– Supisuomalaisuuden halventaminen on valitettavasti pesiytynyt Kansallisen Kokoomuksen periaatteisiin. Ystävällisesti yritän ojentaa hallituskumppaneita tässä tärkeässä seikassa, hän sanoo.

Keskisarja ei kuitenkaan tarkemmin selitä supisuomalaisuuden halventamista, kun sitä häneltä kysyttiin.

– Ehkä en turhaan suomi yhtä ainoaa puoluetta. Pikemminkin pähkähullua ajan henkeä aikalaishulluutta, joka kohisee kaiken kansainvälistymiskiimaa ja kotoperäisen vähättelyä, Keskisarja tuumailee.

Keskisarjan mukaan hänen ulostulonsa ei ole seurausta Perussuomalaisten laskeneesta gallup-kannatuksesta.

– Minulla ei ole mitään strategiaa. Se ei kiinnosta miten some tai Valtioneuvoston linna reagoi, hän päättää.