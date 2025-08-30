Purra Ylellä: Hyväksyn Teemu Keskisarjan puheet – Sofia Virta vaatii Orpoa esiin, jotta "tanssi pöydillä loppuu"

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on kommentoinut perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan rajuja puheita.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo Ylen Ykkösaamussa, että hän hyväksyy puolueen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Teemu Keskisarjan kielenkäytön.

Keskisarja puhui keskiviikkona Ylen A-studiossa esimerkiksi ”heikkolaatuisista” maahanmuuttajista ja sanoi väestönvaihdon olevan totta.

Keskisarjan puheista on tehty ainakin neljä rikosilmoitusta Helsingin poliisille. Poliisi selvittää, onko Keskisarjan puheista syytä aloittaa esitutkinta.

Purra kertoo epäilevänsä vahvasti, että esitutkinnat Keskisarjan kommenteista etenisivät mihinkään.

Str / Lehtikuva

Purran mukaan Keskisarja on humanisti.

– Teemu Keskisarja puhuu värikkäästi. Hän on historioitsija ja kirjailija ja käyttää usein varsin brutaalia kieltä.

Purran mielestä kehitysmaaperäisen maahanmuuton aiheuttamat ongelmat yhteiskuntaan ovat jääneet merkittävästi paitsioon, kun keskustellaan yksittäisistä sanoista.

Purran mukaan asiassa ei ole rasismia

Purran mielestä yksittäisten sanojen käsittely on saanut joukkohysterian piirteitä.

Purra nostaa esille Keskisarjan toteaman ”heikkolaatuinen" -sanan.

– Keskisarja itse kertoi, mihin hän sillä viittaa: tulijoiden esimerkiksi koulutuksellisiin seikkoihin, siihen, että työmarkkinaprofiili ei ole merkittävä ylipäänsä julkiselle taloudelle kohdistuvista kustannuksista.

Purran mukaan asia on aivan sama, kun puhutaan maahanmuuttajien pisteyttämisestä.

– Ei silloinkaan puhuta ihmisarvosta. Ei ihmisarvosta saada pisteitä, kun tehdään tällaisia järjestelmiä, joita muuten Rkp juuri ehdotti. Silloin puhutaan juuri niistä laadullisista ominaisuuksista.

Purran mukaan asiassa ei ole rasismia tai yhdenvertaisuuden loukkauksia.

– Meidän on Suomessa kyettävä puhumaan näistä ilmiöistä, jotka tässäkin maassa etenevät ja joita me näemme Ruotsissa, Keski-Euroopassa, monissa laajemman maahanmuuton maissa.

Purra kertoo hyväksyvänsä hallituksen antaman rasismin vastaisen tiedonannon sisällön. Hänen mielestään Keskisarjan puheet olivat linjassa tiedonannon kanssa.

– Mikäli ei ollut, niin pyydän tarkentamaan, mikä tässä asiassa olisi rasistista tai loukkaisi yhdenvertaisuutta.

Purra kertoo keskustelleensa Keskisarjan puheista pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa.

Keskisarja luonnehti Orpon kommentteja "tekoälyn tuottamaksi jargoniksi". Purra sanoi, että hän ei missään nimessä kannusta kansanedustajia kritisoimaan pääministeriä.

Sofia Virta sivaltaa

A-Studion kohahduttaneessa keskustelussa Keskisarjan kanssa ollut vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeriltä toimia, jotta "perussuomalaisten tanssi pöydillä loppuu".

– Ei voi olla niin että monen päivän ajan perussuomalaiset saavat jatkaa tätä umpirasistista retoriikkaansa eikä pääministeri saa hallituskumppaniaan kuriin. Pääministeri Orpo, mitä aiotte tehdä asialle? Virta kysyy tiedotteessaan.

– Toistaiseksi pääministerin nollatoleranssi rasismille on toiminut näköjään yhtä hyvin kuin hallituksen toiminta valtion velkaantumisen lopettamiseksi, Virta jatkaa.