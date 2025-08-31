Teemu Keskisarja vertaa itseään Halla-ahoon ja perusteli SU:ssa puheitaan: "En ole koskaan kehottanut vihaamaan ketään"

Julkaistu 30 minuuttia sitten
Jari Heikkilä

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan puheet maahanmuuttajista ovat olleet vahvasti tapetilla viime päivien ajan.

Keskisarja puhui keskiviikkona Ylen A-studiossa esimerkiksi ”heikkolaatuisista” maahanmuuttajista ja sanoi väestönvaihdon olevan totta.

Keskisarja kommentoi asiaa perussuomalaisten Suomen Uutiset -verkkosivujen kolumnissa.

Keskisarja toteaa, että hän ei tunne ainuttakaan ihmistä, joka uskoo väestönvaihtosalaliittoteoriaan.

– Tilastovuonna 2024 nettomaahanmuutto Suomeen oli 47 051 henkilöä. Sen verran siis oli tulokkaita enemmän kuin menokkaita. Syntyvyyden ja kuolleisuuden luvut lisäävät vaihtoa parillakymmenellä tuhannella. Tätä tarkoitan rumalla V-sanalla, Keskisarja kirjoittaa.

Keskisarja toteaa, että hän ei hyväksy sanaa ”työperäinen”, viitaten muun muassa työperäiseen maahanmuuttoon.

– ”Työperäisyys” tarkoittaa Suomessa vuonna 2025 halpatyötä, joka ei riitä elantoon ja asumiseen varsinkaan pääkaupunkiseudulla, Keskisarja kommentoi.

Keskisarjan mukaan hän ei ole ainoallakaan sanalla kehottanut koskaan ketään vihaamaan ketään.

– En pidä itseäni yhtään arvokkaampana kuin kehitysmaalaista lajitoveriani, Keskisarja sanoo.

Keskisarja vertasi kolumnissa itseään myös perussuomalaisten edelliseen puheenjohtajaan, eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahoon.

– Ymmärrän vielä elämäkertaa lukemattakin, miltä Halla-ahosta aikoinaan tuntui selittää samat sangen selkeät seikat sata kertaa samoille ihmisille, joiden äly tai tahto ei millään ilveellä riittänyt muuhun kuin vihaiseen väärinymmärrykseen. Minulla on menossa vasta noin viideskymmenes selitysyritys, joten täältä pesee.

