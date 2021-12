Red Bull -pomo syyttää: Lewis Hamilton ja Mercedes hyökänneet laskelmoidusti Max Verstappenin kimppuun

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Verstappen ja Mercedeksen tähtikuski Lewis Hamilton ovat vaihtaneet iskuja läpi kauden sensaatiomaisen tiukassa MM-taistossa. Kaksikko lähtee päätöskisaan tasapisteistä, mutta Verstappenilla on pieni etu, sillä hän on sarjan keulilla isomman voittomääränsä myötä.

– Taistelu on ollut kovaa radalla ja sen ulkopuolella. Mielestäni esiin on noussut selkeä narratiivi, kuten viime viikolla kuultu hulluksi kutsuminen osoittaa, Horner kommentoi Racefans-sivuston mukaan.

– Lewis on seitsenkertainen maailmanmestari, menestynein kuljettaja ja hänellä on jalansija tässä lajissa. Hänen sanoillaan on suuri painoarvo, ja mielestäni hän on käyttänyt kaikki keinot saadakseen Maxin paineen alle. Ja Mercedeksen mediakoneisto on auttanut tässä. Maxin päällä on hurjat paineet.