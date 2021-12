Liekit roihuavat – Toto Wolff sivaltaa Red Bullia: "Yksi? Heitä on satoja!"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Sesongin päätöksen alla on kuplinut. Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner on väittänyt, että Red Bull on ollut Mercedekseen nähden altavastaaja ja että "Hamiltonia tukeva Mercedeksen mediakoneisto" on lyönyt painetta Verstappenille.