Leipä ei todellakaan ole pelkkää hiilihydraattia, muistuttaa Leipätiedotus.

Leipätiedotus ry muistuttaa viljan ja leivän merkittävästä roolista ravitsemuksessamme. Moni ehkä ajattelee leivän puhtaana hiilihydraattina, mutta se on myös proteiinin lähde.

Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen muistutti jo vuonna 2024 MTV Uutisten haastattelussa, ettei leipää pitäisi ajatella vain yhdeltä ravitsemuskantilta.

"Harva tulee ajatelleeksi"

Luonnonvarakeskus LUKEn mukaan suomalaiset saavat kasviproteiinista ylivoimaisesti suurimman osan viljoista, erilaisten viljatuotteiden muodossa.

– Harva tulee ajatelleeksi, että myös viljatuotteet, kuten leipä ja puuro, sisältävät kasviproteiinia. Kotimaisen leivän valinta on mahdollisuus kasvattaa ostoskorin kotimaisuusastetta myös proteiinin osalta, Leipätiedotuksesta muistutetaan.

Esimerkiksi Suomen suosituin ruisleipä, Vaasan ruispalat, sisältää proteiinia 9,5 grammaa sataa grammaa kohden. Vertailun vuoksi esimerkiksi Valion proteiinivanukkaassa proteiinia on 11 grammaa sataa grammaa kohden.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta linjasi syksyllä 2024 julkaistuissa ravitsemussuosituksissa, että nykyistä kasvipainotteisempi ruokavalio, eli täysjyväviljan, kasvisten, marjojen, hedelmien ja palkokasvien osuuden lisääminen, edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.

Monipuolisesti kasviproteiineja

Pelkkä leivän ja viljatuotteiden syöminen ei suinkaan kuitenkaan riitä. Viljan proteiinien aminohappokoostumus ei täysin vastaa ihmisen välttämättömien aminohappojen tarvetta.

Siksi ruokavaliossa kannattaa yhdistellä viljatuotteita palkokasvien, pähkinöiden ja siemenien kanssa. Näin saadaan kaikkia välttämättömiä aminohappoja ja lisäksi myös muun muassa kuituja sekä muita ravintoaineita.

– Perinteinen yhdistelmä hernekeitto ja ruisleipä ovat siis myös proteiinin saannin kannalta hyvä vaihtoehto.

