Nappaa ohje sesongin herkulliseen ja ravitsevaan tuorepuuroon.

Aamupala on tutun sanonnan mukaan päivän tärkein ateria, mutta millainen sen pitäisi olla? Muun muassa tähän kysymykseen vastasi ravitsemusterapeutti Tiia Vuorenmaa Huomenta Suomen haastattelussa tammikuussa.

Ravitsemuskeskustelun lisäksi Vuorenmaa pääsi myös tositoimiin ja opasti katsojille, miten tehdään helposti hyvää tuorepuuroa.

Ravitsemusterapeutti Tiia Vuorenmaan tuore Puurolle!-Kulhollinen ruokailoa -teos (Cozy Publishing 2026) on ylistys puurolle sekä ruoasta nauttimisen ilolle. Kirjassa on yli 50 puuroreseptiä, joiden joukossa on niin uuni- kuin tuorepuurojakin, suolaisen ja makean puuron ystäville.

Täydellinen alkuvuoden tuorepuuro

Puurokirjan juuri julkaissut Vuorenmaa jakoi ohjeen yhteen lempparituorepuuroistaan. Tämä appelsiini-pistaasituorepuuro on täydellinen aamupala juuri alkuvuoteen, kun sitrushedelmät ovat sesongissa.

– Appelsiinista vähän sesongin makua, ja yhdistetään tähän rouskuvaa ja suolaista pistaasia. Saadaan myös pehmeän rasvan lähde puuroon mukaan.

Lopputuloksena tulee Vuorenmaan mukaan sitruksisen raikas ja ravitseva aamupuuro.