Ravitsemusterapeutti Anette Palssa kommentoi yleisiä vegemyyttejä ja kertoo myös mielipiteensä suosikkiproteiini tofusta.
Kerroimme MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla aiemmin ruokakaupoissa näkyvästä ilmiöstä: kauppojen myyntidatan perusteella yhä useamman suomalaisen ostoskoriin on päätynyt tofua – ja erityisesti eläkeläisten.
Ruokatoimittaja ja vegevaikuttaja Hanna Hurtta vinkkasi Huomenta Suomessa maanantaina, miten kotikeittiössä saa valmistettua täydellistä tofua.
"Aivan superhyvä"
Tofun ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin sen sijaan otti kantaa ravitsemusterapeutti Anette Palssa. Millainen tuote tofu on ravitsemusterapeutin silmin?
– Aivan superhyvä, Palssa summasi Huomenta Suomessa.
Palssa muistutti, että tofua on valmistettu jo yli 2000 vuoden ajan, eli mistään uudesta keksinnöstä ei ole kyse. Tofu valmistetaan juuston tapaan soijamaidosta juoksettamalla.
Lue myös: Eläkeläisten ostoskoreihin päätyi jotain todella yllättävää: "Buumi näkyy isona"
Tofumyytit nurin
Jos ulkomaisen soijapavun käyttö mietityttää, löytyy tofuhyllyiltä Palssan mukaan myös muita vaihtoehtoja.
– Tofua on saatavilla myös muista lähteistä. Jos haluaa syödä vaikka enemmän kotimaista, niin härkäpavuistakin voidaan tehdä tofun kaltaisia tuotteita.
Palssa rohkaisee kaikkia tofua epäileviä katsomaan vinkit tofun valmistukseen.
– Se on myytti, että tofu on pahaa, kumista ja epämiellyttävää.
Katso videolta vinkit tofun valmistamiseen!
8:20Näin teet täydellistä tofua!